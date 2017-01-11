血液基金會遭控不當黨產 黨產會要查
行政院不當黨產委員會發言人施錦芳今天表示，二度接獲民眾檢舉台灣血液基金會為國民黨附隨組織，黨產會將調閱資料進行了解。
不過，血液基金會今天發表聲明，強調該會是醫療財團法人，不屬於任何政黨資產，駁斥該報導是「無稽之談」。
鏡傳媒報導，「台灣百合正義聯盟」檢舉台灣血液基金會，對外宣稱是中華民國紅十字會捐贈新台幣20萬元成立，但事實上是不當黨產，長期遭國民黨要員掌控。
報導指出，血液基金會獨家壟斷台灣的醫療血液來源，向醫院賣血賺進大把鈔票，去年收入就高達34億餘元，並在全國各地購置房地產，從成立時的資金20萬元到現在擁有市值直逼50億元的動產與不動產，財富暴增2萬5000倍，有違基金會公益的形象。
對此，施錦芳證實，去年9月跟10月的確各接獲一次檢舉，黨產會將立案調查。
施錦芳表示，政黨附隨組織必須是該政黨實質控制組織的人事及財務，目前黨產會手中資料尚不足以認定台灣血液基金會為國民黨附隨組織，將先向衛福部等相關單位調閱資料，進行了解。1060111
(中央社)
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