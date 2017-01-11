廣東常住人口達1.09億 人口壓力大
根據最新發表的數據，2016年，中國大陸廣東省的常住人口預計達到1.09億，人口壓力頗大。
羊城晚報今天報導，廣東當局昨天發表了「廣東省經濟社會發展報告（2017）」，報告提供了以上數據。
報告指出，2016年廣東常住人口總量預計達到1.09億，人口發展步入關鍵轉型期，發展面臨結構、品質和數量多重風險，需要提前準備、防範可能的風險。
據說，廣東是大陸全國第一人口大省，占總人口的8%。
廣東省社科院社會學與人口學研究所研究員周仲高說，隨著人口增加，廣東人口發展面臨著紅利逐步消失、結構失衡、競爭乏力等多重挑戰。
此外，人口老齡化加速也是其中問題。
報告指出，步入轉型期的廣東人口發展主要面臨三大挑戰：人口年齡結構的老齡化、勞動力品質與創新型經濟不匹配、與全面二孩政策相配套的公共服務供給。
報告並指出，2016年，廣東經濟運行總體保持平穩運行，預計2017年經濟成長7%至7.5%。1060111
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。