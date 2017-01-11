廣東常住人口達1.09億 人口壓力大

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根據最新發表的數據，2016年，中國大陸廣東省的常住人口預計達到1.09億，人口壓力頗大。

羊城晚報今天報導，廣東當局昨天發表了「廣東省經濟社會發展報告（2017）」，報告提供了以上數據。

報告指出，2016年廣東常住人口總量預計達到1.09億，人口發展步入關鍵轉型期，發展面臨結構、品質和數量多重風險，需要提前準備、防範可能的風險。

據說，廣東是大陸全國第一人口大省，占總人口的8%。

廣東省社科院社會學與人口學研究所研究員周仲高說，隨著人口增加，廣東人口發展面臨著紅利逐步消失、結構失衡、競爭乏力等多重挑戰。

此外，人口老齡化加速也是其中問題。

報告指出，步入轉型期的廣東人口發展主要面臨三大挑戰：人口年齡結構的老齡化、勞動力品質與創新型經濟不匹配、與全面二孩政策相配套的公共服務供給。

報告並指出，2016年，廣東經濟運行總體保持平穩運行，預計2017年經濟成長7%至7.5%。1060111

(中央社)