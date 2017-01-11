喬治盧卡斯博物館 館址敲定洛杉磯
一手打造電影「星際大戰」的名導演喬治盧卡斯（George Lucas）今天選定洛杉磯而非舊金山，做為日後他將斥資10億美元的博物館館址。
法新社與「每日郵報」（Daily Mail）報導，這座「敘事藝術博物館」（The Museum of Narrative Art）將位於洛城鄰近市中心地帶的博覽會公園（Exposition Park），館內將收錄喬治盧卡斯大量的藝術及電影珍藏品，其中有部分來自星戰系列電影。
喬治盧卡斯曾表示，他會募集近全部的建館資金，博物館佔地約3公頃，外觀將設計成像是一艘巨型太空船。
洛杉磯是從與舊金山的競爭中脫穎而出；舊金山提出將博物館建於舊金山灣中央的「金銀島」（TreasureIsland）。
洛杉磯當地官員對喬治盧卡斯的宣布表示歡迎，表示這將為洛城帶進數千個工作機會，並會吸引想看黑武士（Darth Vader）面具原作以及羅克威爾（Norman Rockwell）畫作的觀光客。
72歲的喬治盧卡斯多年來一直嘗試尋找館址，以便興建博物館收藏其藝術珍藏，當中包括羅克威爾、竇加（Edgar Degas）、霍默（Winslow Homer）與雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）等人的作品，以及來自星際大戰和其他電影的紀念品。（譯者：中央社陳亦偉）1060111
(中央社)
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