男子遭五花大綁丟後車廂 按下這個竟能落跑
李男欠錢無力還債，遭債主楊姓刺青師夥同友人伺機將他銬上手銬、嘴巴貼上膠帶，塞入賓士車後車廂載往他處「談判」，幸好李男發現賓士車突然停下，接著又有員警要求「證件出示一下」的聲音，立馬按下緊急按鈕開啟後行李廂後大喊救命，幸運救回自己一命。
土城警方昨晚在金城路設立路檢點取締酒駕，發現一名機車騎士及賓士轎車突然停靠路邊，員警發覺有異上前查看，並要求駕駛楊男拿出證件查驗，賓士車後行李廂卻突然彈開，一個嘴巴被貼上膠帶、雙手遭到綑綁的男子跳出「救命」，讓現場員警嚇了一跳，趕緊以優勢警力將賓士車楊姓駕駛等5名嫌犯帶回警局偵辦。
遭擄的李男說，當他被丟入後車廂後，發現有個燈一直閃爍，過沒多久楊男停下汽車，緊接著又聽聞警方要求楊男「證件出示一下」的聲音，他見機不可失，立馬按下這個緊急開關按鈕，趁著後行李廂彈開瞬間翻出車廂大聲求救。
警方懷疑楊男計畫將李某載到山區施暴，幸好該款賓士車後車廂內，有個啟動1小時內仍會閃爍的後車廂緊急開關，李男才能及時按下脫逃。警方訊後依傷害、妨害自由等罪嫌將楊姓刺青師等人送辦。
(中時)
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