林宥嘉、丁文琪升新婚夫妻 鄧紫棋開口祝福2句

林宥嘉與丁文琪登記結婚，鄧紫棋開口獻祝福。（圖／取自林宥嘉 Yoga Lin臉書；中時資料照片）

林宥嘉、鄧紫棋當年曾攜手現身金曲獎。（圖／中時資料照片）

林宥嘉去年11月在臉書向丁文琪求婚成功，當時男方舊愛鄧紫棋被問此事，低調回應：「沒什麼特別想說的」，近日林宥嘉、丁文琪已正式登記結婚，成為新婚夫妻，今(11日)鄧紫棋接受港媒專訪，終於開口對林宥嘉獻出兩句祝福。

鄧紫棋最近推出紀錄片《一路逆風》，被問擔不擔心被罵消費林宥嘉？據香港《蘋果日報》報導，鄧紫棋解釋，電影是一年半前拍完的，她沒刻意避開這個部分，「只要你知道不是（消費），就不需要特別證明」，也自曝交往過對象不多，大約5次以內。

日前林宥嘉升格當人夫，鄧紫棋終於對此開口回應：「會祝福他，祝福他們生活愉快」，也透露兩人之間許多事已隨時間消化，如今回憶人和人之間同時會有開心、不開心的時候，「那一剎那我就沒事了，很健康快樂」。

(中時電子報)