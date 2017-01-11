林宥嘉、丁文琪升新婚夫妻 鄧紫棋開口祝福2句
林宥嘉去年11月在臉書向丁文琪求婚成功，當時男方舊愛鄧紫棋被問此事，低調回應：「沒什麼特別想說的」，近日林宥嘉、丁文琪已正式登記結婚，成為新婚夫妻，今(11日)鄧紫棋接受港媒專訪，終於開口對林宥嘉獻出兩句祝福。
鄧紫棋最近推出紀錄片《一路逆風》，被問擔不擔心被罵消費林宥嘉？據香港《蘋果日報》報導，鄧紫棋解釋，電影是一年半前拍完的，她沒刻意避開這個部分，「只要你知道不是（消費），就不需要特別證明」，也自曝交往過對象不多，大約5次以內。
日前林宥嘉升格當人夫，鄧紫棋終於對此開口回應：「會祝福他，祝福他們生活愉快」，也透露兩人之間許多事已隨時間消化，如今回憶人和人之間同時會有開心、不開心的時候，「那一剎那我就沒事了，很健康快樂」。
(中時電子報)
關鍵字：鄧紫棋
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。