一例一休衝擊 新光醫院逆勢加發年終獎金

從去年政府實施每周40工時，到今年一例一休，醫院面臨經營寒冬，多數醫院醫護人員認為，今年年終獎金能維持去年水準就不錯了。但新光醫院卻逆勢，除發放原先計畫的3到3.75個月年終獎金外，再加發5000元特別獎金及2張老爺酒店自助餐券，感謝同仁去年努力順利通過醫學中心評鑑。

新光醫院行政副院長洪子仁表示，醫院近年正面臨因勞動法令修改而產生的連續性人力挑戰，包括兩年後的醫師全面納入勞基法等，醫療環境正面臨重大改變，尤其在人力資源方面，不僅人力成本大幅上升，還會有人力可能不足或招募不易的情況。

考量未來醫院的競爭力及對招募人才的吸引力，在營造幸福醫院的思考下，新光決加發5000元的特別獎金，以獎勵護理及各職類基層同仁，感謝大家的辛勞付出。

除此之外，近年來新光醫院積亦極招募優秀人才，提供多項福利措施，如不定期舉辦電影欣賞會、醫護宿舍提供泳游池、健身房、岩盤浴等休閒娛樂設施等，都是營造幸福醫院的具體作為，另外特別提供中午10元便當，差額由醫院負擔，以減少員工餐費負擔等，希望吸引優秀人才共同加入新光醫院醫療團隊，為民眾健康打拚。

(中時)