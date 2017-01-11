北市教育局澄清 國小有機餐有明訂驗收標準

針對外界質疑台北市補助國小學生吃有機餐，卻未明訂交貨方式以及罰則，教育局今澄清，相關驗收標準都有明訂，如果廠商違規，可以依午餐契約開罰。

教育局表示，有機蔬菜以及有機米的驗收標準，應由廠商依農產品生產及驗證管理法等相關法規辦理， 並出具有機驗證機構的認證標章證明、農藥殘留檢驗合格證明，以確保有機食材來源之品質。另外，有機蔬菜處理需透過認證的有機蔬菜截切廠，有機米也應為當年期之食米。

另外，教育局午餐契約範本也明訂，抽核供應廠商現場及食材部分，如未依規定使用經中央主管機關認證或合格工廠產製食材罰記5點、食材來源證明（合約等）不齊全罰記3點；廠商供應之食品品質與契約不符罰記1-5點，其他缺失（視情節輕重）罰記0-3點，學校視情節輕重要求改善或記點

而若廠商提供不實食材來源證明，不可歸責廠商罰記5-10點、提供不實食材來源證明，可歸責廠商罰記10-20點，農藥或動物用藥藥物殘留檢驗罰記10-20點，每點罰款新台幣2,000元以上。

北市教育局強調，除學校依規定落實自主管理及驗收外，教育局也透過衛生局、產發局辦理跨局處食安查核把關校園午餐衛生，並配合中央的食安五環政策持續落實督導午餐食材安全。

(中時)