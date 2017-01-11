首批T-50將接受俄軍測試

俄羅斯第一代隱型戰鬥機T-50。（網路照片）

《詹氏防衛周刊》指出，俄羅斯空天軍將於本年稍晚接受首批的T-50隱型戰鬥機，並進行相關的飛行測試。

又被稱呼為PAKFA的T-50戰鬥機，是俄羅斯研發的第一代隱型戰鬥機。根據俄羅斯空天軍1月6日的聲明，首批進入俄軍服務的T-50戰鬥機總共有五架。此一聲明，也正式宣告蘇愷公司研發T-50的工程就此結束。隨後，T-50將進行來自俄軍的兩階段測試。

第一階段，將會由蘇愷公司的試飛員訓練軍方的飛行員駕馭T-50。等到第二階段，則是由飛行員直接駕駛T-50實施空中測試。由蘇愷公司試飛員進行的飛行測試，已經於莫斯科州茹科夫斯基的格羅莫夫飛行研究院完成。五架飛機將被送往俄羅斯空天軍第929飛行測試中心，進行兩階段的考核。

(中時電子報)