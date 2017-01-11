一例一休免煩惱 人資管理雲幫中小企業解套(本報資料照片)

一例一休上路，企業界鬧翻天，加班薪資、特休如何結算，困擾許多企業主及人資部門，現在有科技公司推出「NuEIP人資管理雲」，全方位整合人資管理，包括考勤、排班、請假、薪資計算、電子簽核等，透過雲端線上即時管理，並根據不同產業而有彈性擴充設計，方便有效率。

人易科技總經理曹忠勇表示，NuEIP人資管理雲採用全e化作業，承租企業不需購買硬體，機房是中華電信最高端伺服器，所有資料透過雲端儲存與安全辨識系統，SSL加密與即時備份，確保往來資料安全。

這套系統的賣點是簡單易上手，設定具彈性，特別是提供GPS打卡、網路打卡、外出不定點簽到等，無論業務、駐外、短期外派、兼差，甚至海外人員當地不同時區也能支援；此外，傳統排班、班別人力配置、統計天數、時薪、津貼等也都一體適用，可支援打卡機和指紋機。

NuEIP人資管理雲協助企業主執行工作目標評核、KPI績效考核等，發揮人才效益；支援繁體、簡體與英文，全球皆可用，已導入多家科技、工商業、營造和零售業。

曹忠勇指出，這套系統不分模組，線上開通即可使用，不管公司幾個人，一價到底，為中小企業量身打造，系統成熟，整合度高，是人資解決最佳方案。未來將結合Line等系統，提供更多元的整合界面。

(中時電子報)