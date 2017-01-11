桃園好棧 20家飯店旅館入選

(中央社記者邱俊欽桃園11日電）今天舉行第二屆桃園好棧成果發表暨頒獎典禮，包括古華花園飯店、南方莊園、桃禧航空城酒店、復興區桃山渡假農場等，分別進入不同組別的20家「桃園好棧」，成為優質住宿保證。

桃園市府舉辦的「第二屆桃園好棧成果發表暨頒獎典禮」今天公布20家「桃園好棧」，桃園市長鄭文燦表示，將提供優質住宿服務，讓來到桃園遊玩的旅客，都能獲得身心靈的解放。

第2屆桃園好棧得獎業者名單包括Hotel組13家：中壢區有古華花園飯店、南方莊園、米堤大飯店、中壢福容大飯店等；桃園區有晶悅國際飯店、大爵商務飯店、桃園福容大飯店、桃花園飯店、奧爾斯旅店；其他有桃禧航空城酒店、東森山林渡假酒店、三揚精品商旅、甲桂林商務旅館。Motel組1家為綠的旅館。Homestay組6家，包括復興區桃山渡假農場、小烏來山莊、河那灣、和風山莊，及龍潭區烏樹林從前從前、馬廄民宿。

鄭文燦說，良好的旅遊環境及住宿服務，能讓人暫時放空腦袋、放下負擔、也讓身心靈得到解放，「桃園好棧」選拔已邁入第二屆，逐漸形成良好旅遊品牌，希望提供住宿好選擇。

桃園市政府觀光旅遊局長楊勝評表示，本屆「桃園好棧」活動在春節前，也推出「桃園住好棧、年節大富翁」網路活動，自即日起到1月25日止，只要上桃園好棧官方網站，就有機會入住桃園好棧、品嚐下午茶等好禮。1060111

(中央社)