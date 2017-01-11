開辦老人共餐送餐服務 中市擬追加預算
台中市社會局長呂建德今天表示，計畫今年開辦老人共餐及送餐服務，預計4月追加預算新台幣2億元，鼓勵行動自如的老人走出家門用餐，行動不便者，將由志工送餐及關懷。
由全成社會福利基金會舉辦的除夕圍爐活動，今天以辦桌方式宴請獨居老人及弱勢家庭吃大餐。呂建德與台中市議員朱暖英、張耀中、劉士州、何文海等人客串總鋪師，帶領長輩妝扮的「水腳仔」演出上菜秀，並祝福長輩新年快樂。
呂建德表示，社會局已編列追加預算，1億元用在老人共餐服務，市府補助每人每餐20元，長輩自付25元，只要有20至30人，社區、社團或宮廟就能成立共餐據點，以共餐鼓勵老人家走出家門，多走動、多聊天，也能減低失能、失智風險。
至於行動不便的老人，呂建德則說，社會局同樣編列1億元提供送餐服務，將在屯區、市區、山城、海線各成立1個中央廚房，每個中央廚房每餐可製作2600個便當，全市就能服務1萬名老人。1060111
(中央社)
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