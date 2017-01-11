世大運足球決賽場地 預計3月完工
台灣企業甲級足球聯賽11日有兩場比賽在輔仁大學人工草皮足球場進行，也將是今年台北市大運男、女足的決賽場地。目前可以坐2千人的觀眾席正在興建中，預計3月再完成臨時看台與夜間照明設備的工程，6月舉辦測試賽。
其實輔大人工草皮足球場已經使用兩年，只是原本還沒有做正式觀眾席，夜間照明設備也不夠亮，不能在晚上進行正式比賽。不過訓練還不成問題，作為大台北地區條件最好的人工草皮球場，出租率相當高。由外籍人士所組成的皇家蔚藍隊，原本也是固定在這裡租用場地訓練。
然而，因應世大運相關工程，目前輔大足球場的夜間照明設備無法使用，只能在下班時間進行訓練的皇家蔚藍，也只得改到百齡球場。不過百齡球場是天然草皮，使用率高草皮狀況不好，也是國內球員很清楚的狀況。
在夜間照明設備竣工之前，輔大足球場目前只能在白天對外出租，以及進行日場比賽。11日在周間進行台甲聯賽，以社會人士為主的皇家蔚藍，就只有17人能到場比賽。總教練伊瓦尼斯基表示，希望4月以後在北部進行的周間台甲聯賽，就能有夜間賽事，他們也能回到輔大做例行訓練。
(中時電子報)
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