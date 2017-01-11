吸菸救長照 立院三讀長照服務法
立法院今三讀《長照服務法》，確立長照特種基金來源增加遺產稅、贈與稅以及菸稅。遺產稅贈與稅將從10%條增至20%以支應長照基金收入，而菸品每千支徵稅590元也條增至1590元來支應長照特種基金。不過，要實際調漲相關稅率還必須待立院財政委員會審查《遺產稅贈與稅法》與《菸酒稅法》並在立院完成三讀後才能實施。
對於是否是「吸菸救長照」，民進黨團幹事長吳秉叡表示，提高菸稅拿來推動長照2.0同時還可以降低抽菸人口，可以說是一魚兩吃。
朝野黨團今天協商時針對修法提出十項附帶決議，其中藍委仍質疑長照財源是否穩定，提出附帶決議要求107年起的長照基金及相關裁員額度以330億為原則，缺額由政府預算撥充，應於兩年內通盤檢討長照財源建制，研擬其他稅收或改採保險制之可能性。
對於既有小型照護機構日前爭議的法人化爭議，修法也確定法人化不溯及既往，既有的小型照顧機構除有擴充或遷移的狀況外，不受法人化所影響。
(中時)
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