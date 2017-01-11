今年首度兩岸互遣偷渡犯 馬祖福澳港執行

陸方與移民署交接欲偷渡返台之台灣地區人民甘姓男子。（張企群翻攝）

大陸地區陸姓等10名偷渡犯，今日於馬祖福澳港碼頭等待遣返。 （張企群翻攝）

移民署人員於馬祖福澳港等待陸方「安麒輪」進港執行兩岸人民遣接返任務。（張企群翻攝）

內政部移民署於今（11）日在馬祖南竿福澳港執行偷渡犯遣返作業，在兩岸紅十字會的見證下，交接陸姓等10名大陸地區人民予陸方並接返我方甘姓男子1名。

本次遣返的10名大陸偷渡犯中，其中陸姓、蘇姓及石姓3人是駕駛小型遊艇「霧隱號」來台接應滯台的2名男女陸客，打算前往美國關島尋求政治庇護，因遊艇故障擱淺桃園市大園區圳頭里南沙崑岸際遭海巡署查獲；案經法院依違反入出國及移民法判決，服刑完畢後於今（11）日交由陸方人員押解返陸；另我方接返之台灣地區人民甘姓男子，則於2016年10月企圖由廈門搭船偷渡返金門時，遭大陸警方查獲。

移民署指出，兩岸偷渡犯之遣接返，歷來均依「金門協議」由雙方主管部門在海峽兩岸紅十字會之見證下執行；此次遣返作業是循「馬尾-馬祖」路線，由陸方租用專船「安麒今日的遣返作業，雙方人員依輪」並懸掛紅十字會旗幟，經我方租用民船至兩岸海域中線引導進入馬祖福澳港。

今日的遣返作業，雙方人員仍循人道及安全的原則，由兩岸紅十字會於交接書上簽名見證下，順利完成本次人員互遣作業，這也是是今年首度執行「金門協議」合作案。

(中時)