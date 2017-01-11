無名小咖磨5年 千賀滉大入選國家隊

千賀滉大入選國家隊，是日職史上第二位育成選手出身的國手。(美聯社資料照)

將代表日本出戰世界棒球經典賽(WBC)的侍武士隊，11日增加四名投手入列，包括上賽季斬獲12勝、效力軟銀的右投千賀滉大，也名列其中。如今的風光，或許沒人會想到他初入職棒時，只是個默默無聞、領著低廉年薪的育成選手，他也是日職史上第二位育成出身，入選國家隊的選手。

2010年甫高中畢業、成績也不出色的千賀，被軟銀以育成選手第4指名挑中，簽下一紙年薪最多只有300萬日圓(約83萬台幣)的合約，展開職棒生涯，經過軟銀二軍投手教練倉野信次的調教，並與中日龍的吉見一起學習控球，千賀用兩年的時間，就穿上和田毅曾穿過的「21號」球衣，成為支配下球員。

儘管在千賀覺得一切要上軌道時，右肩受了傷，但他積極復健與訓練，總算盼來登上一軍的機會，憑藉著被稱為「消失的魔球」的指叉球與極速156公里的速球，他從敗戰處理躍升成主戰牛棚，並以34.1局無失分成績，締造洋聯後援投手連續無失分新猷，前巨人球星桑田真澄不禁讚嘆，「看他投球，讓我想起了佐佐木主浩。」

千賀前年球季轉任先發，經一年的調整，上賽季繳出12勝3敗、自責分率2.61成績，成為軟銀的主力先發，去年獲選參與11月強化試合時，他說，「如果被選上，我還不知道會怎樣，這是很重要的比賽，我想跟平常會很不一樣。」如今他如願獲得侍武士隊總教練小久保裕紀青睞，即將代表日本，登上世界的舞台。

(中時電子報)