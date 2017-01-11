2017年浯島文學獎開徵 總獎金120萬元

總獎金高達120萬元的金門「2017年浯島文學獎」起跑，今日向全球廣發「武林帖」徵求好作品。

總獎金高達120萬元的金門「2017年浯島文學獎」起跑，今（11）日向全球廣發「武林帖」徵求好作品。縣文化局期待在一流寫手的筆下，看見金門賞心悅目的島嶼風情與豐厚人文底蘊，並透過文字的舖排，呈現金門獨特的歷史際遇，也揮發島民強韌生命力與濃厚人情味。有興趣者不分國籍，只要以正體中文書寫即可參加。

這項已邁入第14屆的文學獎，去年獎金大幅提高，獲得熱烈迴響，吸引來自台澎金馬及美國、香港、中國大陸的作品，其中還有2人是在監受刑人，多元化的稿源打破過去侷限於金門本島的框架，展現文學大獎百家爭鳴，多采多姿的新貌。

縣文化局長呂坤和表示，「要辦文學獎就要辦最好的」，所以才不限國籍，向全球會寫中文的作家徵稿，希望重賞之下有勇夫，徵得涵容金門元素的好作品，藉以行銷金門，打響金門在文壇的地位，去年散文首獎的得主夏維澤是剛滿20歲的大二學生，就是最好的例子，希望今年吸引更多的好手參加，出現更多、更好的作品。

呂坤和並指出，浯島文學獎徵件透明公開，評審過程嚴謹，加上隆重的頒獎活動，贏得各界的好評，肯定相較台灣大型徵文活動毫不遜色，希望廣受藝文界矚目，獎金高達50萬元的小說組首獎，今年能順利送出去，不要再有像去年「從缺」遺憾。

縣文化局指出，今年浯島文學獎的徵文時間為9月1日至9月30日，12月公布獎項得主和頒獎。參選資格不限國籍種族，但撰寫文字以中文正體正楷為限。徵選主題不設限，但作品內容需涉及金門元素，舉凡人、史、事、物、時空背景等相關連結元素，內容至少達全文4分之1以上篇幅。

徵文類別：（1）長篇小說組：字數10萬字以上（含標點符號）、（2）散文創作組：字數3-6千字（含標點符號）。長篇小說組取首獎1名，獎金50萬元、優等獎2名，獎金各20萬元。散文創作組取首獎1名，獎金10萬元、優等4名，獎金各5萬元。得獎者親自來金領獎，尚有補助台金來往機票或金廈小三通往返船票。

有興趣者可逕自金門縣政府文化局網站「藝文活動」項下，下載送件表與同意書。承辦人圖資科吳小姐(082)323169#207。

(中時)