高壓鈉燈栽種60株大麻 燈光師遭逮

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從事舞台燈光設計的楊姓男子，以高壓鈉燈、複金屬燈代替日照，在台中租屋處栽種市價約2000萬元共60株大麻，昨天遭海巡署基隆機動查緝隊查獲，訊後送辦。

基隆機動查緝隊接獲情資，有不法份子在台中市西屯區種植大量活體大麻，隨即報請新北地檢署指揮偵辦，專案小組經數月埋伏及跟監，並出動空拍機強化蒐證，昨天下午5時見時機成熟，前往河南東四街一處華廈搜索，當場查獲39歲的楊男及34歲的黃姓男子。

基隆機動查緝隊副隊長李添源表示，專案小組在6、7樓樓中樓共4間套房內，查獲60株活體大麻，楊男憑著對燈光的熟悉，將方格木櫃加裝燈泡用於培養幼苗，等到幼苗成長後，再改用高壓鈉燈及複金屬燈代替日光照射。

楊男供稱，先前有外國團體來台演出，告訴他吸食大麻後比較容易入睡，才會想從國外網站購買種子，相關栽培技術也是從網路論壇學來，大麻也全供自己吸食，並無販售，不過，專案小組對楊男說法存疑，將進一步深入調查。

另外，楊男表示，一般2、3個月就可收成，他刻意用燈具拉長到半年，以便提升品質，查緝隊訊後依毒品危害防制條例，將2人移送新北地檢署偵辦。1060111

(中央社)