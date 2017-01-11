雲林國土保育聯繫平台成立 打擊不法
雲林地區國土保育聯繫平台今天在雲林地檢署成立，由檢察長鄭銘謙與縣長李進勇共同主持，宣示打擊破壞與污染國土不法犯行。
鄭銘謙表示，雲林縣為農業縣，是花卉、蔬果等糧食生產專區，希望看到的是美好遠景，而不要是哀愁；因此，強化檢察機關與地方政府、民間團體的力量，齊心打擊破壞、污染國土犯罪，維護永續生態環境。
鄭銘謙指出，雲林地區國土保育聯繫平台正式成立，對於情資蒐報、法令彙整、專業鑑定、精進辦案技巧、清運計畫等方面，將不法犯罪一網打盡，並以查扣犯罪工具及不法所得方式，削弱犯罪者作案動機與力量。
尤其是針對廢棄物清理計畫加強處理，以避免二次污染，於案件前端至末端偵辦及處理，形成建全運作模式，提升查緝犯罪能量及效用，樹立典範。
李進勇說，就國土保育破獲廢棄物現場，看了令人十分痛心，不僅影響大地之美，也危及國人生計，如何遏止是當務之急。
李進勇指出，國土保育平台正式成立後，相關單位查緝決心更積極，不法歹徒不要以身試法，也呼籲民眾共同來關心，攜手保護山坡地，守護家園、照亮國土。
鄭銘謙說，國土聯繫平台成員將定期邀集專家學者與民間團體召開會議，結合理論與實踐，強化辦案能量，打擊犯罪，以達到辦得到、查得深、判得重的效用。1060111
(中央社)
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