法院外當眾毆打恐嚇 竹聯幫龍堂遭破獲
以「竹聯幫龍堂」陳姓堂主為首幫派，涉嫌多起持槍暴力討債，曾在中華高級中學、海山捷運站附近火併，甚至到新北地院前毆打恐嚇債權人，刑事局循線破獲該幫派。
刑事局調查，陳姓堂主為首的「竹聯幫龍堂」幫派集團，日前因嫌持槍暴力討債及夥同竹聯幫雷堂鍾姓大哥入華隆公司苗栗頭份耐隆廠索討保護費等不法情事，遭到警方檢肅到案，仍不知悔改，以「竹聯幫龍堂」名義犯下多起案子。
刑事局長期跟監、調查後發現，陳姓堂主為人高調囂張，遇到事情就搬出幫派名義，糾眾鬥毆嗆聲，民國104年4月起至105年間，涉嫌在新北市「中華高級中學」校門口、海山捷運站等公共場所幫派火併，還在臉書發佈追殺令，甚至在新北地方法院外當眾毆打恐嚇債權人、公然向警方挑釁。
刑事局昨天會同相關單位，將陳姓主嫌、何男、李男共犯等3人檢肅到案，起獲本票、支票、和解書及番刀1支等證物，訊後移送法辦。1060111
(中央社)
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