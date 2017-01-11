韓國瑜辭 段宜康：北農弊端須徹底革除

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我要評比

民主進步黨籍立法委員段宜康今天表示，重點不是台北農產運銷股份有限公司總經理韓國瑜去職與否，北農弊端須徹底革除，建立保障產地與消費者權益產銷制度，才是當務之急。

韓國瑜發布聲明書提及，去年向台北市長柯文哲提辭職信，且因近期錯誤資訊引導台北市政府做錯誤決策，決定向董事會請辭，希望董事會儘速召開，覓妥接任人選。1060111

(中央社)