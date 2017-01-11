竊車「借屍還魂」 防盜微粒識別碼現原形
高市刑大偵破一個收購車禍事故車「借屍還魂」的竊車集團，再以中古車名義賣給不知情民眾，傳喚經營中古車行34歲張男、38歲林男等4人，他們雖否認犯案，但鑑識人員以科學方法還原車身、引擎號碼外，本田原廠在全車零件噴灑7000多個防盜微粒識別碼，也讓失竊贓車無所遁形。
市刑大偵4隊11分隊5個月前清查國內近年重大車禍的事故車流向，過濾出2012、2013年各一起重大車禍，車子已嚴重損害到無法修復，卻還可四處趴趴走，經找來高雄及雲林2名車詢問，均向嘉義林男的中古車行所購買。
警方從車子本身的防盜微粒識別碼查出是贓車，隨即鎖定這間車行展開追查，調查發現林男與在台中經營中古車行的張男及2名詹姓友人組「借屍還魂」竊車集團；2名詹男引介事故車從中抽傭，張男再低價收購事故車籍資料，林男則負責竊取相同款式車輛，變造車身號碼及拼裝原收購事故車引擎後，再放到車行混充一般中古車售出。
警指出，查扣2輛遭「借屍還魂」的事故CRV休旅車，當時分別以26萬及33萬元收購，改裝後再以70萬及82萬元賣出，每車至少獲利2倍；警說，鑑識中心派員勘查檢視車身號碼，以科學方式還原真實身份外，另該款車出廠時原廠即有噴灑防盜微粒識別碼在車身及重要零件，總數量高達7000片，在每片直徑小於1mm的微粒上，運用雷射精密顯微裝置寫入識別資料，不易銷贓，訊後將林、張等4人，依竊盜、贓物、詐欺、偽造文書罪送辦。
(中時)
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