彰縣議會民進黨團交接 尤瑞春等3朵花接棒

彰化縣議會民進黨團11日進行縣議會黨團總召、副總召和幹事交接，總召尤瑞春、副總召陳秀寶和歐陽蓁珠從賴清美、黃育寬和許書維接下印信，總統府國策顧問翁金珠擔任監交。（吳敏菁攝）

彰化縣議會民進黨團交接，3朵花總召尤瑞春、副總召陳秀寶和幹事歐陽蓁珠接任。（吳敏菁攝）

彰化縣議會民進黨團11日進行縣議會黨團總召、副總召和幹事交接，場面空前盛大。（吳敏菁攝）

彰化縣議會民進黨團11日進行縣議會黨團總召、副總召和幹事交接。（吳敏菁攝）

彰化縣議會民進黨團11日進行縣議會黨團總召、副總召和幹事交接，場面空前盛大，議長謝典霖、縣長魏明谷率一級主管到場；新任總召尤瑞春表示，接下印信，深感責任重大，將扮演好監督縣政的角色，好的、對的縣政也會全力支持，創造全縣民的福祉。

今天交接典禮，嘉賓雲集，一片喜喜洋洋，交接典禮由總統府國策顧問翁金珠擔任監交，總召尤瑞春、副總召陳秀寶和歐陽蓁珠從賴清美、黃育寬和許書維接下印信。翁金珠表示這次3長都是女性，總統出訪，代表總統府表達敬意。

卸任總召、副總召、幹長賴清美、黃育寬和許書維表示，一棒接一棒，一棒比棒更努力。民進黨傳統，擔任3屆議員以上，輪流擔任總召，並指出民進黨在縣議會只有17席，算是朝小野大，感謝議長謝典霖有黨團協商機會，是過去所沒有，也感謝縣長魏明谷，未來也將認真監督縣政，並支持縣府良好政策，讓縣政推動順利進行。

新任總召集人尤瑞春表示，未來一年將做好縣府和議會的橋梁，感謝議長謝典霖支持，未來如有新的法案或需要溝通的部分，也會全力協助促成，勉勵縣府主管，發揮團隊精神，讓縣府將新的政策與為民服務的方案提出來，好的政策，議會都會全力支持，讓府會共同創造美好的彰化。

議長謝典霖表示，去年縣府與議會相互磨合，要討論議題較多，在預算有限的情況，有些作為必須量入為出，經合議與嚴密討論，考量政策能否延續執行，議會與縣府共同來承擔結果，相信今年對縣民好的政策，議會也將不分黨派，全力支持。

縣長魏明谷表示，過去一年，感謝在賴清美議員等黨團的協助下，進行協商協助縣政順利推動，也感謝在議長謝典霖領導與監督，開啟政黨協商的機制，相信未來在新任總召尤瑞春的領導下，朝野協商的機制能運作得越來越好，對議事運作的效能以及議會對縣府監督的功能更提升，府會和諧創造彰化縣新盛事，縣府團隊也會更為努力，把「綠能文化，智慧彰化」的願景呈現給縣民。

(中時)