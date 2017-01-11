外籍打教史普曼抵台 獅隊教練團到齊
統一獅今年新聘的美籍打擊教練史普曼(Bill Springman)今天(11日)抵台報到，預計明天投入球隊春訓，獅隊教練團也全數到齊，為新球季做準備。
獅隊今年找來史普曼加入教練團，希望能提升全隊打擊能力，史普曼過去主要在雙城小聯盟體系擔任教練，2015年則是世界大賽冠軍皇家隊的資深打擊顧問。領隊蘇泰安表示：「希望能借重他的專業指導和訓練，讓選手打擊能力有所成長，並向他學習新的打擊技巧和觀念。」
今年來到獅隊擔任打擊教練，也是史普曼首度來到亞洲國家，他提到：「很興奮來到一個全新的環境，迫不及待能跟選手認識，想瞭解每1位選手並給予他們指導，幫助球隊拿下冠軍。」今天抵台後經過休息，史普曼預計明天正式投入獅隊春訓。
(中時電子報)
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