遼寧艦穿台海 陸外交副部長：不影響兩岸關係

針對解放軍海軍航母遼寧艦赴西太平洋演訓，並行經台灣海峽。大陸外交部副部長劉振民今於《中國亞太安全合作政策白皮書》新聞發布會表示，台灣海峽是兩岸中國人共有海域，也是國際航道，這樣的演訓是正常的，不會影響兩岸關係。

他說，每年同一時間，解放軍海軍都會有例行性訓練活動，並不會影響亞太地區的周邊安全造成影響，「軍艦總不能都停在碼頭」

(旺報)