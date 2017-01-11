同框嫩照曝光！劉亦菲飄仙氣 楊冪有驚人變化
大陸女星楊冪、劉亦菲扮起古裝模樣美若天仙，其中劉亦菲擁空靈仙氣，還被封為「神仙姐姐」，而楊冪外形甜美，也有「古裝劇女神」的稱號。近日網路上則流傳一張楊冪、劉亦菲多年前合照，對比兩人現今模樣，劉亦菲依舊仙氣逼人，楊冪臉蛋則是引發討論。
網友近日曬出一張多年前楊冪、劉亦菲合照，依照片中模樣推測，約是劉亦菲與楊冪合作《神鵰俠侶》時拍下，兩人都因這部戲打開知名度，成為新生代女星代表，劉亦菲相隔約8年，臉蛋防腐凍齡，依舊仙氣逼人。
楊冪當年臉蛋略顯嬰兒肥，模樣相當稚嫩，不過五官依舊俏麗，與現今相比，則是多了幾分成熟韻味，兩女星同框照更是引發網友許多回憶。
(中時電子報)
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