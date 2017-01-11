首次部署海外 美10架F-35飛赴日本岩國基地
美國海軍陸戰隊10日宣布，10架F-35隱形戰機已於9日從美國西部亞利桑那州基地出發前往岩國，預計經由阿拉斯加州的基地，在數天內抵達美軍岩國基地（位於日本山口縣岩國市）部署。
共同社11日報導，海軍陸戰隊版的F-35是FA-18戰鬥攻擊機和AV-8鷂式攻擊機的後續機型，這將是其首次部署在美國以外地區。預計今年下半年還將在岩國增加6架，部署總數將達到16架。美軍稱部署最尖端裝備是其重視亞洲戰略的舉措之一。
F-35不易被敵方雷達捕捉，還具備高性能雷達能探知彈道飛彈發射。由於F-35能夠垂直起降，預計將作為今秋部署在美海軍佐世保基地（位於長崎縣佐世保市）的「黃蜂」號兩棲攻擊艦的艦載機使用。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。