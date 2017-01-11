首次部署海外 美10架F-35飛赴日本岩國基地

美國海軍陸戰隊10日宣布，10架F-35隱形戰機已於9日從美國西部亞利桑那州基地出發前往岩國，預計經由阿拉斯加州的基地，在數天內抵達美軍岩國基地（位於日本山口縣岩國市）部署。

共同社11日報導，海軍陸戰隊版的F-35是FA-18戰鬥攻擊機和AV-8鷂式攻擊機的後續機型，這將是其首次部署在美國以外地區。預計今年下半年還將在岩國增加6架，部署總數將達到16架。美軍稱部署最尖端裝備是其重視亞洲戰略的舉措之一。

F-35不易被敵方雷達捕捉，還具備高性能雷達能探知彈道飛彈發射。由於F-35能夠垂直起降，預計將作為今秋部署在美海軍佐世保基地（位於長崎縣佐世保市）的「黃蜂」號兩棲攻擊艦的艦載機使用。

(旺報)