疑行賄崔順實 三星太子李在鎔最快12日被傳喚
根據韓媒報導，現任三星電子副會長的三星太子李在鎔(Lee Jae-yong)，最快將在12日被負責調查南韓總統朴槿惠閨密門事件的獨立檢察組傳喚，原因乃是被懷疑疑他疑似有向事件關鍵人物崔順實行賄的可能性。
調查閨密門的獨立檢察組的負責人之一向《韓聯社》透露，他們將在本月12日或是13日傳喚三星電子副會長李在鎔。而他將以何種身份被傳喚，目前還不得而知。現該獨立調查組似乎有意以「案件相關人」的身份，傳喚李在鎔到案。為的是調查清楚，三星向崔順實提供的資金究竟為何目的，是否有換取其他利益的目的。
李在鎔被懷疑有行賄嫌疑，乃是肇因於三星物產與第一毛織在2015年的合併案。當初這兩家公司有意合併之時，外資對沖基金公司埃利奧特管理公司(Elliott Management)表示反對，但是國民年金公團站在三星這一邊，促成了合併案。而在國民年金公團針對合併案投下贊成票僅半個月後，朴槿惠就與李在鎔單獨會面。之後，三星向崔順實提供220億韓元(約新台幣5億8千萬元)的資金援助。
此前，三星方面否認他們是因為朴槿惠施加的壓力，才向崔順實提供資金援助。在2016年12月於南韓國會舉行的閨密門聽證會中，李在鎔曾公開表示「三星從未以捐贈或資助作為代價來享受優惠」。
12日或13日李在鎔被獨立調查組傳喚後，能否洗清嫌疑，將是閨密門事件後續的觀察重點之一。李在鎔在2016年12月6日出席聽證會並否認有行賄之後，三星的股價並未受到太大影響。即便身陷行賄疑雲，三星股價仍在今日大漲，幅度達到2.79%，股價達到1914000 韓元 (約新台幣51197元)。
(中時電子報)
文章來源：韓聯社
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。