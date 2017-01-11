疑行賄崔順實 三星太子李在鎔最快12日被傳喚

韓聯社報導，三星太子李在鎔最快將在12日遭到閨密門的獨立檢察組傳喚。(圖／美聯社)

根據韓媒報導，現任三星電子副會長的三星太子李在鎔(Lee Jae-yong)，最快將在12日被負責調查南韓總統朴槿惠閨密門事件的獨立檢察組傳喚，原因乃是被懷疑疑他疑似有向事件關鍵人物崔順實行賄的可能性。

調查閨密門的獨立檢察組的負責人之一向《韓聯社》透露，他們將在本月12日或是13日傳喚三星電子副會長李在鎔。而他將以何種身份被傳喚，目前還不得而知。現該獨立調查組似乎有意以「案件相關人」的身份，傳喚李在鎔到案。為的是調查清楚，三星向崔順實提供的資金究竟為何目的，是否有換取其他利益的目的。

李在鎔被懷疑有行賄嫌疑，乃是肇因於三星物產與第一毛織在2015年的合併案。當初這兩家公司有意合併之時，外資對沖基金公司埃利奧特管理公司(Elliott Management)表示反對，但是國民年金公團站在三星這一邊，促成了合併案。而在國民年金公團針對合併案投下贊成票僅半個月後，朴槿惠就與李在鎔單獨會面。之後，三星向崔順實提供220億韓元(約新台幣5億8千萬元)的資金援助。

此前，三星方面否認他們是因為朴槿惠施加的壓力，才向崔順實提供資金援助。在2016年12月於南韓國會舉行的閨密門聽證會中，李在鎔曾公開表示「三星從未以捐贈或資助作為代價來享受優惠」。

12日或13日李在鎔被獨立調查組傳喚後，能否洗清嫌疑，將是閨密門事件後續的觀察重點之一。李在鎔在2016年12月6日出席聽證會並否認有行賄之後，三星的股價並未受到太大影響。即便身陷行賄疑雲，三星股價仍在今日大漲，幅度達到2.79%，股價達到1914000 韓元 (約新台幣51197元)。

(中時電子報)