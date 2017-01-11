越南新住民不怕苦 靠虱目魚成老闆娘

來自越南的新住民武春香在15年前嫁到台南市北門區海邊，從沒有看過虱目魚的20歲年輕女子，現在成為虱目魚加工業的老闆娘，不怕苦的精神頗受肯定。

移民署南區事務大隊台南市第二服務站行動列車今天前往關懷武春香，也希望國人多支持在地產業。

武春香說，以前在越南從沒看過虱目魚，但虱目魚是北門區的主要漁獲，也是居民慣常的食物。剛來時每次聞到有人煮魚，總是捂著鼻子跑得遠遠的。後來丈夫面臨中年失業危機，想到家庭經濟狀況，便鼓起勇氣到村裡的虱目魚加工廠上班。

她說，原以為僅是暫時的工作，沒想到開啟生活的新契機。因愈做愈上手，夫妻倆開始創業；由先生收購活跳跳的虱目魚，再由她一手包辦抽刺、急速冷凍和宅配的流程。處理過後的虱目魚不但美味且食用方便，北門區新住民的抽刺技術又快又好，為沿海小漁村帶來許多產值。

武春香表示，一條虱目魚約有250根魚刺，剛開始學的時候常被刺到，手指頭腫了快2倍大，但心裡總想著，為了生活不能放棄。

移民署台南市第二服務站主任陳泗村表示，武春香努力不懈且樂於推展抽魚刺的功夫，讓許多新住民靠著獨到的抽刺技術增加家庭收入，堪稱社會典範。

陳泗村表示，農曆新年即將來到，新住民思鄉情緒倍增，邀請父母來台探親人數攀升；但因不諳法令導致逾期停留，或非法工作等情事，衍生後續困擾，這次也藉機宣導相關規定，希望大家都能快快樂樂過好年。1060111

(中央社)