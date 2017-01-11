外出注意！中南部空氣品質多處達「不良紅」

東北季風逐漸減弱，大氣穩定，中南部空品持續拉警報，根據環保署空品監測網，今（11）日中部以南空氣品質指標AQI多半超過101，達到對敏感族群不健康的「敏感橘」，南部高屏地區更有10處達到對所有族群不健康的「不良紅」，提醒民眾注意。

此次指標污染物仍為細懸浮微粒，直至今日中午，共有16個測站AQI達到101~150的「敏感橘」，如彰化、線西、大里、南投、竹山、斗六、崙背、麥寮、台西、嘉義大林、新港、朴子、新營、安南、美濃、潮州。

南部更有高達15個測站AQI達到151~200，呈現最所有族群都不健康的「不良紅」，如嘉義、台南白河、善化、台南、屏東、橋頭、鳳山、大寮、楠梓、仁武、左營、前金、復興、前鎮、小港等。

由於明天仍是晴朗穩定的天氣，環保署評估，明、後兩天，竹苗以北空品約為「普通黃」，但中部的空氣品質仍可能到「敏感橘」等級，雲嘉南、高屏則是更為嚴重的「不良紅」，外出民眾需多留意。

(中時)