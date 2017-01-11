立院三讀 調漲菸稅為長照財源

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立法院臨時會今天三讀修正通過長期照顧服務法，經過表決確定調整菸稅、遺產稅與贈與稅，做為長照財源。

根據修正通過的條文指出，調整遺產稅、贈與稅以及菸稅的收入，作為長照特種基金的財務來源，明令遺產稅及贈與稅稅率由10%調升到20%、每公斤（千支）菸稅從新台幣590元調升到新台幣1590元，所增加的收入作為長照的穩定財源。

院會並通過附帶決議，規定基金財源額度以330億元為原則，缺額由政府預算補充，並要求主管機關衛服部2年內通盤檢討長照財源建置，研擬其他稅收或採行長照保險制的可行性。1060111

(中央社)