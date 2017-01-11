楊大正認愛山東 室友鄭宜農有喜歡的人
樂團滅火器主唱楊大正被爆離婚前「3人行」，今天在社群網站臉書認愛歌手女友山東，並以「3個關於」解釋；前妻、樂團猛虎巧克力主唱鄭宜農說明分租當室友，自曝有喜歡的人。
鄭宜農去年1月發表出櫃宣言，楊大正表態力挺，離婚後仍是好友。
媒體報導，楊大正和鄭宜農離婚前已各有新歡，楊大正還帶女友山東回家住。上午楊大正、鄭宜農先由經紀人澄清，之後在各自臉書（facebook）回應。
楊大正表示，「現在的我，過得很好，有一個非常美好的對象在身邊。」去年盛夏認識山東，相處一陣子後相戀，稱讚山東幽默善良、自在大方，「和她在一起的時刻，我幾乎都是快樂的」。
接著楊大正以「關於室友」解釋離婚後想租有4間獨立房間的50坪房子，但租金無法一人負擔，和山東討論後，決定找如同家人、可共同生活的鄭宜農分租。
楊大正再以「關於宜農」解釋兩人還是最密切的工作夥伴；最後以「關於愛」提及他和山東現在非常幸福，「我和宜農都很清楚，我們的愛情是過去式」，以不帶眷戀的坦然姿態，當彼此好友及工作夥伴。
在美國紐約的鄭宜農表示，一直很希望楊大正和山東獲得名正言順的幸福，如今被報導出來，雖然來得意外，反過來想，對媒體也是蠻感謝。
鄭宜農說，「我們共同建立了一個開闊而溫暖的家」，直呼很喜歡山東，「看到大正跟她在一起很幸福，獲得了很多我以前無法給予。說真的，我也覺得很快樂。」最後提到「我最近才終於有了喜歡的人，我很珍惜這種心情，請大家不要再拿舊文來干擾我戀愛」。1060111
(中央社)
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