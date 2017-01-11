8旬婦好概念 癱坐馬路婉拒搭救護車
84歲賴姓婦人今天中午過馬路時，突然雙腳癱軟，癱坐在地；經消防隊派員救助，但老婦人表示不必浪費資源，最後由警消協助搭乘計程車離去。
嘉義市消防局表示，今天中午12時許接獲報案，指忠孝路與延平街口有急病案件，由消防局派救護車前往處理，警消趕到時，賴姓婦人已被熱心民眾扶起，坐在路旁椅子上。
救護人員評估婦人的生命徵象後，發現婦人無任何外傷、生命徵象穩定，且頻頻表示，自己年事已高，可能走路走太久了，造成雙腳無力，休息一下就沒事了。
賴姓婦人表示，她知道救護車是緊急救護用的，應該留給更需要的人使用，不必浪費社會資源送她去醫院；救護人員聽到後，稱讚「阿婆很有概念」，並協助她搭乘計程車離去。
消防局指出，為了杜絕民眾濫用救護車資源、造成消防單位勤務量偏高，且容易錯失搶救真正需要救護的傷患，消防局自今年元旦起已訂定收費規範，以遏阻救護車濫用情形。
消防局表示，從今年起，針對「將救護車當計程車」的經常性、明顯浪費救護車資源的非緊急傷病患，以及指定到非急救責任醫院的急診就醫者，將收取新台幣800元費用，希望遏阻救護車濫用之風。1060111
(中央社)
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