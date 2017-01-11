川普籲共和黨 廢歐記健保後速過替代案

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美國總統當選人川普今天再對致力廢除「歐巴馬健保」（Obamacare）的共和黨籍議員施壓，堅決要求議員投票廢除歐記健保後，同時或隨即通過替代方案。

路透社報導，川普接受「紐約時報」訪問時表示，希望議員們投票廢除歐記健保後，「非常快或是同時」提出替代方案。

川普準備於20日上任之際，掌控國會兩院的共和黨員面臨兩難。

他們有機會履行承諾，廢除2010年通過的歐記健保，並採取一些初步措施，清除障礙準備採取類似行動。

但共和黨內要對替代方案達成共識，可能比廢除法案困難許多。若共和黨人無法準備好替代方案，數以百萬計歐記健保保戶，可能會有失去保障之虞。1060111

(中央社)