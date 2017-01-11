立院三讀 菸稅每包漲20元做長照財源

立法院院會今天三讀修正通過長期照顧服務法條文規定，擴增長照財源，遺產稅及贈與稅率由10%調增至20%，菸酒稅菸品應徵稅額由每千支徵收新台幣590元調增至1590元。

立法院長蘇嘉全上午召集朝野黨團協商「長期照顧服務法部分條文修正草案」（簡稱長照法）有關長期財源、國民黨立委顏寬恒提案增列三親等內之家庭照顧者，應可獲得相關之專業訓練與教育，並得知領若干補助津貼，以減輕家庭負擔等兩項提案交付表決遭否決。

長照財源部分，三讀條文規定，基金來源包括遺產稅及贈與稅稅率由10%調增至20%以內所增加的稅課收入；菸酒稅菸品應徵稅額由每千支（每公斤）徵收新台幣590元調增至1590元所增加的稅課收入。且遺贈稅增加稅課收入，不適用財政收支劃分法的規定，並在施行兩年後檢討，確保財源穩定。

條文規定，本法施行前，已依老人福利法、護理人員法及身心障礙者權益保障法設立從事機構住宿式長照服務的私立機構，除有擴充或遷移之情事外，不受長照機構法人化限制。

立法院社會福利及衛生環境委員會召委、民進黨立委吳玉琴說，總統蔡英文承諾長照2.0希望1年有330億的規模，從加徵遺贈稅從10%提升到20%，菸稅部分，1包菸調整20元，擴充這兩筆財源，財政部估算約288億元，加上106年預算規模編列177億元，未來約有300、400億的經費挹注長照資源的建置。

其次，吳玉琴說，依法小型長照機構5年要成為法人，許多照護機構非常焦慮，行政院順應民眾的期待，修法比照老人福利、身權法、護理人員法已經存在的機構，讓小型機構繼續存在，除非有擴充或遷移才需要成為法人，減輕小型機構擔心被消滅的問題。

吳玉琴說，顏寬恒版盼三等親視為長照人員支領津貼，根據衛福部估算，以全部失能人口73萬估算，每月支領5000元給付，1年須費173億元占了長照財源的一半，根本無法支應。

她表示，政府已經把長照財源從去年54億擴增到177億元增加3倍多還是不夠，因此將預算規模擴增到300、400億元有穩定的財源，全國約1800多家小型機構可以繼續安心提供服務，未來新設機構要受長照機構法人法的規範，也盼小型機構能夠走向社區服務。1060111

(中央社)