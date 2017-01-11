中市規劃將以2億經費 推動老人共送餐服務

全成社會福利基金會舉辦弱勢除夕圍爐演出精彩的上菜秀。（陳淑芬攝）

全成社會福利基金會舉辦弱勢除夕圍爐，社會局長呂建德及多名議員與會，現場溫馨。（陳淑芬攝）

台中市社會局長呂建德11日參加弱勢圍爐聚餐活動時表示，市府計畫4月間提出追加預算2億元經費，推動老人共餐及送餐服務。呂建德指出，將擴大與社區及宮廟合作推動共餐，並興建4座中央廚房為行動不便的老人開辦送餐，每天提供萬份送餐能量。

全成社會福利基金會今天舉辦弱勢除夕圍爐活動，董事長聶玉美指出，今年景氣低迷勸募不易，經企業及志工出錢出力，才得以開辦30桌圍爐宴。社會局長呂建德、議員朱暖英、張耀中、劉士州和何文海等人擔任總鋪師，帶著長輩演出上菜秀，現場溫馨熱鬧。

呂建德在席間表示，推動老人共餐總經費為1億元，將與社區及宮廟合作設立共餐據點，只要20至30人就可提出申請，每餐由長輩自付25元、市府補助20元；此外，規畫在屯區、市區、山城及海線各建置1座中央廚房，每餐各可提供2600個便當，可達上萬個便當的能量，首座中央廚房規劃設在大里，若追加預算可順利通過，預計今年底就能開始送餐。

年關將近，中市的社團及企業今天舉辦的弱勢圍爐愛心活動熱鬧滾滾，精湛建設總經理陳志聲發起的「送愛心到人間」活動，今年邁入第18年，獲137家企業及個人支持，邀請11個社福單位、350戶家庭，共席開90多桌溫馨圍爐；另外，伊甸基金會邀請近200位身心障礙朋友參加「愛圍爐」活動，齊聚一堂歡喜吃辦桌。

(中時)