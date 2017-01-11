猿找貝茲回鍋 春訓客座指導2個月

桃猿找回貝茲擔任春訓客座打擊教練。（Lamigo桃猿提供）

Lamigo桃猿將在14日起展開第一階段春訓，球隊今天(11日)宣布，找回2006年La new熊隊洋砲貝茲(Todd Betts)擔任為期2個月的春訓客座打擊教練，希望能帶給猿隊打者不同的棒球觀念。

43歲的貝茲曾在2003年在日職養樂多燕子繳出單季15轟表現，2006年來台加入La new熊隊，共出賽49場，敲出59支安打(3轟)，打擊率3成43，但之後因舊傷復發遭解約，退休後回到家鄉加拿大安大略省當教練，也開設個人棒球教室「4 corners」，為球員規劃量身訂做的課程。

這次猿隊找貝茲回鍋擔任客座打擊教練，希望他能提升桃猿打者表現，貝茲將在1月19日抵台，進行2個月的客座指導。

(中時電子報)