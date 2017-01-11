涉閨蜜門 三星少主將以嫌犯身分遭傳喚
南韓特別檢察官辦公室今天表示，檢方擴大調查遭彈劾朴槿惠總統親信干政醜聞貪腐案，三星集團（Samsung Group）少主李在鎔已經列為本案嫌犯，明天將傳喚問訊。
法新社報導，檢方表示，三星集團副會長李在鎔將被傳喚，接受訊問。
特別檢察官小組發言人李圭(吉吉)（Lee Kyu-Chul）告訴記者，「我們已經決定明天上午傳喚李在鎔...以嫌犯身分。」
路透社報導，檢方已經著手調查三星支持朴槿惠密友崔順實撐腰的事業和基金會，是否和國家退休基金在2015年力挺三星旗下兩家子公司爭議性合併案有關。1060111
(中央社)
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