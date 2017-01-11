彰化達德、溪州國中黑手志工隊 免費檢修汽機車
達德商工實用技能班學生與溪州國中技藝班的「小學徒」16人，今天上午到溪州鄉后天宮廟口幫民眾免費檢測汽機車，大、小「黑手」透過服務驗收學習成果，更見證國中與高職的技職教育可以無縫接軌、一氣呵成。
達德汽車科主任劉振裕說，達德汽車科學生每年都會組織「健檢志工隊」下鄉服務，這是1項多年的優良傳統，志工隊結合對汽、機車有興趣的學生為民眾檢修車輛，一方面是學習、更可以精進自己的技能。
這次達德汽車科學生聯合溪州國中技藝班的孩子下鄉，溪中技藝班的孩子除了一旁觀摩「學功夫」，也會跟著做，完成技藝的傳承。
「少年耶，厲害喔!」溪州國中陳順霖，熟練地為黃姓老阿公檢查10多年的中古老機車，還幫忙換機油、檢查胎壓與胎紋，讓老人家不禁豎起大姆指。
汽機車健檢志工隊，萬綠叢中一點紅，達德汽車科二年級的方芷苹，檢修機車相當專業，一點不輸男孩子。她說，家裡開汽車修配場，小時候就對機械有興趣，她樂得未來能夠當「黑手」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。