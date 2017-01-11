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彰化達德、溪州國中黑手志工隊 免費檢修汽機車

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彰化達德、溪州國中「黑手志工隊」免費檢修汽機車
達德商工汽車科與溪州國中技藝班學生組成汽機車健檢志工隊到溪州后天宮廟口服務 ，老人家說讚。(鐘武達攝)
彰化達德、溪州國中「黑手志工隊」免費檢修汽機車
達德商工與溪州國中「黑手志工隊」義務幫民眾健檢機車，象徵著技職教育的無縫接軌。(鐘武達攝)

達德商工實用技能班學生與溪州國中技藝班的「小學徒」16人，今天上午到溪州鄉后天宮廟口幫民眾免費檢測汽機車，大、小「黑手」透過服務驗收學習成果，更見證國中與高職的技職教育可以無縫接軌、一氣呵成。

達德汽車科主任劉振裕說，達德汽車科學生每年都會組織「健檢志工隊」下鄉服務，這是1項多年的優良傳統，志工隊結合對汽、機車有興趣的學生為民眾檢修車輛，一方面是學習、更可以精進自己的技能。

這次達德汽車科學生聯合溪州國中技藝班的孩子下鄉，溪中技藝班的孩子除了一旁觀摩「學功夫」，也會跟著做，完成技藝的傳承。

「少年耶，厲害喔!」溪州國中陳順霖，熟練地為黃姓老阿公檢查10多年的中古老機車，還幫忙換機油、檢查胎壓與胎紋，讓老人家不禁豎起大姆指。

汽機車健檢志工隊，萬綠叢中一點紅，達德汽車科二年級的方芷苹，檢修機車相當專業，一點不輸男孩子。她說，家裡開汽車修配場，小時候就對機械有興趣，她樂得未來能夠當「黑手」。

(中時)

關鍵字：達德商工志工隊溪州國中
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