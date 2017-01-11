阿里巴巴承諾在台持股基金 將不占董事席位

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阿里巴巴與開發金合作籌建，阿里巴巴持股29.99％的投資基金正在審理階段。據路透社今（11）日獨家披露，阿里巴巴向蔡政府承諾，不會在該基金投資的任何台灣企業中，占據董事席位。

據不具名消息來源指出，「阿里巴巴不僅能夠幫助台灣企業打入中國市場，更能幫助打入東南亞市場。」

這支由開發金籌建，規模達4,500萬美元的投資基金，成員還包括廣達和遠傳。早在三個月前提出申請，但正逢兩岸關係處於觀察期之際，尚未獲得經濟部投資審議委員會（投審會）批准。

投審會執行秘書張銘斌表示，針對大陸投資，投審會採取較為謹慎的態度和較嚴格的批審流程。但他接著表示，投審會歡迎外資投資，原則上也歡迎大陸企業投資。

(工商)