明林蕾絲工廠轉型文創 春節前夕推蕾絲紅包袋

我要評比

比起一般紙質紅包袋，蕾絲紅包袋相更有質感，也令對方感受送紅包者的用心。（程炳璋攝）

蕾絲設計的紅包袋相當精緻。（程炳璋攝）

在台南經營超過半世紀的明林蕾絲工廠，近年積極轉型文創產業，業者3年前開始在林百貨內開設專櫃，發展蕾絲副產品，在春節前夕推出應景的「蕾絲紅包袋」，有別於紙質紅包，兼具質感與環保意識。

早年以「天馬牌」享譽全台的明林蕾絲，成立已55年，以豐富的蕾絲設計樣式站穩市場，在業界被稱為「蕾絲小王國」。

近年台灣不少成衣業者受到大陸市場影響，業者積極轉型文創產業，以蕾絲設計多款副產品，在林百貨內投身創意市場，最近推出春節應景的蕾絲紅包袋，取名「金雞納福袋」。

布質加上蕾絲的質感，這款紅包袋有著東方美感，有別一般紙用紅包，採用傳統的中國結作為袋子封口設計，具有濃濃的中國味，令人眼睛一亮。

「過年收紅包人人愛，一般紅包袋裝壓歲錢已不稀奇」，每年紅包袋設計都推陳出新，但都不脫紙質材料，今年成衣界加入戰場，蕾絲公司以緹花緞布設計的紅包袋，不只作為年節紅包，還可在日常生活中使用。

「要讓收紅包者不再只在意袋內的鈔票，而有『買櫝還珠』的感受。」明林蕾絲公司總經理林淑珍表示，蕾絲布質紅包袋除了放鈔票，還可以當成錢包，放存摺、支票，反覆使用，兼具環保概念。

這款蕾絲紅包袋以紅色、金色為主，將在年前推出市場，林淑珍表示傳統工業的轉型過程相當艱辛，業者只好不斷以創意挑戰市場。

(中時)