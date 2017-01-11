新聞深喉嚨》遼寧艦突穿台海！ 綠營「嘴砲無敵」然後呢？

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解放軍航艦「遼寧號」編隊，經國防部證實，於11日上午7時進入了我西南防空識別區，沿台灣海峽中線以西向北航行，於中午12時，通過廣東汕頭外海，由於11日台灣海象不佳，遼寧號直到傍晚才穿越海峽。而根據國防部掌握，這回「遼寧號」編隊除了「遼寧號」，還包括了「鄭州艦」、「海口艦」、「長沙艦」、「煙臺艦」、「臨沂艦」等八艘飛彈巡防艦，補給艦與潛艦，而「遼寧號」上則搭載了10餘架J15戰機。我軍的因應措施，包括了海軍成功級艦隨航，P-3C反潛機，F16與IDF戰機也升空監控。在此之後，或許台灣人民要有心理準備，這樣的海空遭遇只會成為常態，台海「軍事」，再也沒有「均勢」？

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其實「遼寧號」並非第一次穿越台灣海峽，但之所以受到前所未有的關注，一方面是因為「遼寧號」戰力持續成長，另一方面則是時值蔡總統出訪。當「遼寧號」突穿台灣海峽的同時，蔡總統正在尼加拉瓜參訪，只見國安會秘書長吳釗燮不斷接聽電話，並與隨行的總統府發言人黃重諺，以及國安外交官員「咬耳朵」，而在台灣則由國防部長馮世寬坐鎮衡山指揮所，所幸雙方都非常謹慎克制，最終沒有引發任何「擦槍走火」的意外。但相較於國安團隊與國軍的冷靜，台灣部分媒體與政治人物的表現簡直「喪心病狂」，近日頻頻以聳動的言語，一下嗆「遼寧號」是「紙老虎」；一下又批「遼寧號」是「恐怖分子」，「遼寧號」去程走台灣東部說是「示威」；返程走台灣海峽說是「恫嚇」。還開口閉口要「殲滅」，嗆「擊沉」！面對台海的新局面，最可恥的就是這些為了個人政治利益，或是為了多賣幾份報紙，多賺點收視率的「嘴砲」，難道，非要彼此累積惡意，直到真正挑起戰爭嗎？

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去年蔡總統參訪彰化傳統製造業者，面對業者反應缺工問題時說：「希望透過制度鼓勵18歲的年輕人先投入職場，工作若干年後，再進入大學或技術學院，這個過程中也可以協助提供產業年輕的、有活力的勞動力，而年輕人在職場上也可以得到實務上的訓練」。當時就引起輿論質疑，沒想到，整個新政府是卯盡了「洪荒之力」來貫徹蔡總統意志！行政院統籌教育部推動所謂「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，要求各部會尋覓月薪25k元以上職缺，但根據資料，目前各部會找到的工作多是夜班、輪班工作，且不少薪資僅22k。政策將於八月上路，各部會都分配到「職缺開發配額數」。達成率最高是經濟部，被分到的配額是1000個職缺，已提供3654個職缺，但部分月薪未達25k；文化部配額300個職缺，只提供21個；內政部及國防部分別配額300及800個職缺皆掛零。而據了解，國防部其實已經提供了職缺，但工作內容是「未爆彈處理」所以被「喊卡」！而行政院發言人徐國勇也趕緊「滅火」，說前政府給22K是直接補助雇主，但新政府是補助給年輕人，所以參與這項計畫的年輕人除最低工資的21k元外，還會再加上勞動部與教育部各直接補助的5000元，所以等於薪水是保障31k。但不論21k，或31k，夜班，輪班，而且許多工作根本不需要政府媒合補助，這政策到底想要達到什麼目的啦？

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交通部10日公布春節疏運方案，除夕至初五將維持前一日晚間11點至清晨6點免收費，部長賀陳旦指出，台北往返高雄所花的時間，交通部今後不用把6小時當成「十字架」扛在自己身上，用路人若選在擁擠的時間上路，誰也不能做保證。昔日，民進黨猛轟馬總統在莫拉克風災時說「他們不願提前撤離」是冷血失言，現在賀陳旦這話豈不是「都是They的錯2.0版」？而不久前，台北市長柯文哲也曾對台北市塞車反批民眾要在壅塞時段上路「怪我囉」。這些官員首長言行是不是真的忘記自己是「公僕」，都自以為是「中堂大人」，「縣老爺」來著了？

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(中時電子報)