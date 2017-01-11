雲林30公頃莿桐花海美呆 來趟小旅行！
天公作美莿桐鄉花海大盛放，免費奉送30公頃美景，每天都有遊客流連拍照，最近物價蠢蠢欲動上，花海小旅行很吸引人。
雲林縣府補助莿桐鄉農會邀集農民撒種向日葵、大波斯菊當綠肥，也作為自然造景，七、八年來農曆春節吸引大批遊客賞花，莿桐稻農去年11月間再度於156縣道旁撒下30公頃花籽。
今年冬天高溫暖和，提早撒種的各色波斯菊上月中旬就已開花，本周怒放，沿線一塊塊稻田變成紅色、粉色、紫色、白色、黃色花田，美不勝收。
農業處長張世忠指出，往年大波斯菊、向日葵綠肥都是二期稻作收割後才灑種，容易卡在稻草上，發芽率低，今年鼓勵收割前一、兩天撒種，使種子落到農地上，覆蓋稻草後，保溫又保濕，發芽率高。
雲林縣府主辦2017年台灣燈會，縣府另補助斗南鎮、西螺鎮農民製造浪漫花景，包含斗南鎮明昌里、石龜里共40公頃，西螺交流道附近8公頃。
受到去年延遲開花影響，莿桐鄉的農民提早撒種，今年暖冬，花期比預期提早很多。張世忠表示，莿桐156線花海、斗南石龜里花海最早，接著斗南明昌里、西螺埤頭里。
張世忠說，雲林縣花海的效益是製造美景讓都市人走出戶外，看到一望無際的波斯菊，心情不再鬱悶，帶著好心情回家，愉快面對家庭與工作。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。