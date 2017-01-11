雲林30公頃莿桐花海美呆 來趟小旅行！

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莿桐鄉孩沙里156縣道旁的花海怒放，雖還沒正式開幕，最近每天都有遊客下田提前享受浪漫。（周麗蘭攝）

今年向日葵又大又肥又鮮豔。（周麗蘭攝）

莿桐鄉花海就像花毯一樣。（周麗蘭攝）

天公作美莿桐鄉花海大盛放，免費奉送30公頃美景，每天都有遊客流連拍照，最近物價蠢蠢欲動上，花海小旅行很吸引人。

雲林縣府補助莿桐鄉農會邀集農民撒種向日葵、大波斯菊當綠肥，也作為自然造景，七、八年來農曆春節吸引大批遊客賞花，莿桐稻農去年11月間再度於156縣道旁撒下30公頃花籽。

今年冬天高溫暖和，提早撒種的各色波斯菊上月中旬就已開花，本周怒放，沿線一塊塊稻田變成紅色、粉色、紫色、白色、黃色花田，美不勝收。

農業處長張世忠指出，往年大波斯菊、向日葵綠肥都是二期稻作收割後才灑種，容易卡在稻草上，發芽率低，今年鼓勵收割前一、兩天撒種，使種子落到農地上，覆蓋稻草後，保溫又保濕，發芽率高。

雲林縣府主辦2017年台灣燈會，縣府另補助斗南鎮、西螺鎮農民製造浪漫花景，包含斗南鎮明昌里、石龜里共40公頃，西螺交流道附近8公頃。

受到去年延遲開花影響，莿桐鄉的農民提早撒種，今年暖冬，花期比預期提早很多。張世忠表示，莿桐156線花海、斗南石龜里花海最早，接著斗南明昌里、西螺埤頭里。

張世忠說，雲林縣花海的效益是製造美景讓都市人走出戶外，看到一望無際的波斯菊，心情不再鬱悶，帶著好心情回家，愉快面對家庭與工作。

(中時)