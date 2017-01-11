Baby生產前夕 黃曉明贏官司獲公開道歉
演藝圈模範夫妻檔黃曉明、Angelababy（Baby）去年結婚一周年宣布懷孕，外傳Baby將在農曆年前生產，而一家之主黃曉明近來運氣正旺，不只工作滿檔、《瑯琊榜2》開拍，去年控告某媒體報導不實的官司也勝訴，在迎接第一個寶寶前先贏來對方的公開道歉，算是終於吐了一口怨氣。
近年來網路使許多「自媒體」也跟著盛行，去年4月名為「EC品牌觀察」的微博帳號發文，公開罵黃曉明吃喝嫖賭、還欠下3.5億，還稱對方是「王八蛋老闆」，使黃曉明方面對此以侵害名譽罪提告，上月20日該案在北京海淀法院一審宣判，黃曉明勝訴，並令該造謠用戶須公開道歉。
法院判定黃曉明勝訴，而「EC品牌觀察」微博用戶除了須道歉，還需支付黃曉明精神賠償損失等費用共計人民幣6萬多元（約台幣27萬），昨(10日)「EC品牌觀察」終於發文表示：「我在此向黃曉明先生本人、家人、合作夥伴及粉絲表示誠摯的歉意，並願意積極履行判決，配合黃曉明先生消除影響。望大家引以為戒，不傳播不實消息，淨化網絡環境。再次鄭重向黃曉明先生誠摯道歉！」
(中時電子報)
關鍵字：黃曉明、 Angelababy
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