執意要娶宮崎葵 V6岡田准一恐遭傑尼斯開除
傑尼斯男星V6成員岡田准一，當年因為疑似介入宮崎葵婚姻，與宮崎葵形象雙雙崩壞，至今兩人交往6年，感情穩定，去年還被拍到一起赴神社參拜祈福，傳出好事將近。不過今日就有日媒表示，若岡田准一執意要娶宮崎葵，傑尼斯事務所將會把他開除，男團V6勢必面臨解散危機。
宮崎葵當年因為與岡田准一合作電影《向著陰天綻放》結緣，卻在第一段婚姻尚未結束前，傳出與岡田准一的緋聞，重挫其玉女形象。不過兩人交往6年，感情穩定，據《東京Sports》報導，已屆適婚年齡的岡田准一，最快會在今年夏天把宮崎葵娶回家。
不過岡田准一若真的娶了宮崎葵，就等於公開戀情，間接承認他的小王身分，極可能讓事業形象崩盤，因此就傳出岡田准一若不顧經紀公司反對，堅持要娶宮崎葵，經紀公司只能將他開除，成軍11年的V6勢必面臨解散危機。
(中時電子報)
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