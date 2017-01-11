萬丹橋野溪淤積雜草叢生 南投縣府整治

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南投縣名間鄉萬丹橋下野溪土石淤積、雜草叢生，阻礙水流順暢，南投縣長林明溱今天會勘，指示清淤，讓居民不再擔心淹水。

名間鄉萬丹橋下野溪多年未整治清理，河道土石淤積且幾乎被雜草覆蓋，居民擔心雨季來臨時，河水可能淹過堤防，溢流到村莊。林明溱今天率縣府工務處人員會勘，當場指示儘速清理，讓河道恢復順暢。

林明溱說，河道兩側堤防相距約50公尺，但土石幾乎占據河道40公尺，也長滿蘆葦、樹木、香蕉樹，河道受土石及植物影響，造成水流彎曲，甚至沖刷堤防基礎，為整治野溪、穩固堤防，縣府將投入新台幣279萬元，清除雜草、整治河道，總長度約1.5公里。

林明溱表示，將利用非雨季期間，將河道土石挖到兩旁，保護堤防基礎，避免水流沖刷而影響穩固性，同時清除雜草，案件已交辦工務處加速進行，以保障附近居民安全。

陪同會勘的縣議員游宏達說，溪流因雜草、土石阻礙，水流不順，後續清除土石，堆置野溪兩旁，不僅保護堤防，還能節省外運土石費用；名間鄉長陳文德說，這條野溪逢大雨易淹水，透過縣府整治、清除雜草，將可解決萬丹、新街地區易淹水問題。1060111

(中央社)