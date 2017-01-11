沙崙綠能科學城 柯建銘：降低能源風險

科技部政務次長蔡明祺今到民主進步黨中常會中報告「沙崙綠能科學城」，代理主席柯建銘說，建立發揮節能、創能、儲能的平台，能降低台灣能源風險，創造友善環境循環經濟模式。

民進黨中常會今天邀請科技部政務次長蔡明祺以「沙崙綠能科學城」為題進行專案報告。蔡明祺指出，建設綠能科技研究中心，協調中央、地方、產學研界建設科學城，結合台南市會展中心、中研院南部院區、交大成大校區和週邊區域，提供產業發展腹地和示範場域，拓銷全球市場布局。

民進黨發言人黃適卓會後轉述代理主席、立法院黨團總召柯建銘裁示。柯建銘說，台灣擁有良好的天然資源，以及各種有利於綠能發展的條件，在國際趨勢的發展下，台灣的能源結構也必須有所調整，「沙崙綠能科學城計畫」就是展示政府推動綠能產業的決心，將台灣打造成一個亞太綠能的創新研發場域。

柯建銘說，台灣的能源自給率不到3%，每年要支出2兆元在能源上面，過去幾年各國都在積極發展能源產業，台灣卻錯過了良好的機會，導致依然要向國外採購能源；現在新政府要扭轉局勢，投資更多再生能源，除了提升能源自主，節省對外採購支出之外，還要創造更多市場需求及產業利基。

他說，科技部考察並研究了很多國外的經驗，但是國際經驗必須與在地接軌，要設計一套完善的媒合機制，因此政府規劃產學研發聯盟，讓相關科系的學生能跟產業密切接軌；在太陽能、風力及智慧電表領域上，建構綠能產業平台；同時積極與國際廠商密切合作，推動國際公司來進駐未來的園區。

柯建銘說，「沙崙綠能科學城計畫」就是綠能生態系的樞紐，把各地的資金、人才及技術全部串連起來，再從這個樞紐提供最好的資源。

他表示，在科技部及相關部會的努力下，這個計畫已經有初步的雛形，請行政院持續協助科技部、經濟部及台南市政府，務必打造出一個能夠連結在地與國際的綠能新創中心，一個能發揮節能、創能、儲能的系統整合平台，要降低台灣的能源風險，創造友善環境的循環經濟模式。1060111

(中央社)