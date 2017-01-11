南韓：中國應解決非法捕撈問題
南韓國民安全處長官朴仁鎔今天在記者會上說明2017年工作計畫時表示，中國應當以與國家地位和國格相稱的方式解決漁船非法捕撈的問題。
南韓聯合新聞通訊社指出，對於去年10月，在仁川市甕津郡小青島海域，一艘中國大陸漁船蓄意撞沉仁川海警快艇後逃逸一事，朴仁鎔說，是否盡快對該漁船採取法律措施決定中國的國格，相信中方會對涉事漁船採取法律措施。
報導指出，南韓海洋警備安全本部長洪益泰表示，韓方一直要求中方通知調查情況和結果，中方也認為此次事件很重要，透過新設處罰條款等表現出與以往不同的態度。
據報導，被問及南韓宣布部署終端高空防衛系統後，韓中外交關係僵化是否影響解決中國漁船非法捕撈問題時，朴仁鎔說，與周邊各國部長溝通時，各方都同意公民安全不應受到邊界、意識形態等任何因素的影響。
朴仁鎔還說，考慮到海警的人身安全，今後將盡量避免利用高速艇圍截非法捕撈漁船，南韓政府計畫建造500-700噸級艦艇用於打擊非法捕撈。1060111
(中央社)
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