川普記者會前 日股收紅 終止連3黑

由於日圓挫貶提振出口股，加上市場投資人關注美國總統當選人川普將舉行去年7月以來首次正式記者會，東京股市今天收高，終止連3黑。

日經225指數收盤上漲0.33%，或63.23點，來到19364.67點。東證指數收盤上漲0.52%，或8.09點，來到1550.40點。

藍澤證券公司（Aizawa Securities）投資研究中心主管飯田裕康（Iida Hiroyasu）告訴彭博社：「沒趕上近來這波漲勢的散戶投資人仍有興趣敲進...但在（美國）總統當選人川普談話前，投資人不易承擔太多的風險。」1060111

(中央社)