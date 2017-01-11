巴基斯坦擬租陸093潛艦 可能已受訓

圖為網路上盛傳的093潛艦照。（圖/網路）

新出現在推特（twitter）上的衛星照片顯示，中國093商級核潛艇去年5月現身巴基斯坦喀拉蚩港，引發各方高度關注，紛紛揣測它現身的動機。而新德里電視台（NDTV）指出，當時巴基斯坦海軍官兵曾登上一艘核潛艇，參觀了潛艇運作的情形，而衛星上顯示的潛艇，很可能就是這艘。

印度海軍認為，巴國租中國核潛艇是遲早的事。而登上中國核潛艇的官兵，或許就是首批上艦接受訓練的巴國人員。

093潛艇的潛航排水量為7，000噸，有6支533毫米魚雷發射管，是中國自製的新一代核攻擊潛艇。它全長106米、寬11米，能發射包括巴卑爾（Babur)在內的巡弋飛彈。而巴基斯坦宣稱，已試射了巴卑爾飛彈。

NDTV指出，巴基斯坦取得中國商級潛艦，將對目前由印度占重大優勢的印度洋局勢產生影響。

印度海軍如今已掌握中國潛艇的行蹤，從2013年起，大陸潛艦便在印度視為後院的印度洋現蹤。NDTV稱，這明確顯示，北京有多想將戰略領域擴及印度洋。

根據印度偵察，中國在喀拉蚩停靠的093商級核潛艇約在去年4月19及20日間，穿越新加坡的馬六甲海峽進入印度洋。

(中時電子報)