邱太三：政府並非不執行死刑 而是審慎執行
外界質疑，蔡英文總統上任後，政府已不執行死刑，邱太三今澄清說，法務部並非不執行死刑，而是審慎執行，須窮盡法律救濟程序後才執行。
法務部表示，法務部統計，自我國將兩公約內國法化後，2010年至2016年止，三級法院及司法院大法官會議共引用兩公約1257次，其中一、二審法院引用兩公約1095次，最高法院在140案引用兩公約、大法官釋憲引用兩公約則有22案。
法務部表示，目前法院以兩公約，以及被告有教化之可能性，不判死刑，但兩公約並未規定不能判死刑，有無過度闡釋兩公約意旨，值得各界思考。
法務部官員說，法院動輒將兩公約及被告有教化可能等理由，不判死刑，讓我國形同「實質廢死」，但實際上我國對死刑存廢仍存在極大爭議，目前並無立即實施廢死政策計畫。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。