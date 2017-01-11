邱太三：政府並非不執行死刑 而是審慎執行

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外界質疑，蔡英文總統上任後，政府已不執行死刑，邱太三今澄清說，法務部並非不執行死刑，而是審慎執行，須窮盡法律救濟程序後才執行。

法務部表示，法務部統計，自我國將兩公約內國法化後，2010年至2016年止，三級法院及司法院大法官會議共引用兩公約1257次，其中一、二審法院引用兩公約1095次，最高法院在140案引用兩公約、大法官釋憲引用兩公約則有22案。

法務部表示，目前法院以兩公約，以及被告有教化之可能性，不判死刑，但兩公約並未規定不能判死刑，有無過度闡釋兩公約意旨，值得各界思考。

法務部官員說，法院動輒將兩公約及被告有教化可能等理由，不判死刑，讓我國形同「實質廢死」，但實際上我國對死刑存廢仍存在極大爭議，目前並無立即實施廢死政策計畫。

(中時)